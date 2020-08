LA DENUNCIA

MILANO Soli, sconfortati, «abbandonati da chi doveva dirigerci». Per tre mesi Milano travolta dal Covid ha avuto come sottofondo il suono delle sirene e ora i medici raccontano quei mesi terribili. Hanno risposto all'appello dell'Ordine professionale del capoluogo lombardo e ripercorso quelle interminabili giornate in corsia, quando i morti si contavano a centinaia. Un incubo nel quale sono precipitati senza alcuna preparazione.

NESSUN PROTOCOLLO

Come racconta Monica Bronzoni, medico di medicina generale a Seriate, in provincia di Bergamo, nell'edizione speciale del bollettino. «Nelle settimane prima che il coronavirus ci cambiasse la vita - scrive - noi medici stavamo inconsapevolmente maneggiando una bomba: Ha fatto viaggi in Cina nelle ultime due settimane? Ha avuto contatti con la zona di Codogno? La risposta invariabilmente negativa mi tranquillizzava. Poi, lunedì 2 marzo, la bomba ci è scoppiata tra le mani. Cinquanta, sessanta persone, per lo più giovani, tutte con gli stessi sintomi: mal di gola, febbre, tosse, qualcuno lieve affanno. Nella mia storia professionale non era mai capitato nulla del genere. Finito l'ambulatorio, incredula, mi affaccio alla porta del mio collega. Anche lui stava vivendo la stessa cosa. Mi precipito a rileggere le mail dell'Ats, forse qualcosa mi era sfuggito. Ma niente, dalle mail dell'Azienda sanitaria il coronavirus sembrava essere lontano: Segnalare la presenza di eventuali casi e riferirli alle malattie infettive dell'Ospedale papa Giovanni XXIII. Nessuna indicazione clinica, nessun protocollo di trattamento». Anche la dottoressa Bronzoni è stata contagiata: «Quando mi decisi a chiamare il 112, restai due ore al telefono senza che nessuno mi rispondesse. In quei giorni la Lombardia ha toccato il picco dei decessi. L'unica soluzione è stata andare in ospedale a piedi». Per Elena Vitale, medico di medicina generale di Milano, il sentimento predominante è un misto di frustrazione e solitudine. «Il 20 febbraio da una chat con colleghi apprendo che l'Italia sta iniziando il periodo più buio e preoccupante da che sono nata - rievoca - Ordino tutti i dispositivi di protezione necessari e reperibili, a prezzi da mercato nero, da maschere da sverniciatore a tute da imbianchini. Siamo stati abbandonati da chi doveva dirigerci. È mancato un piano della protezione civile che avrebbe dovuto avere i dispositivi, avrebbe dovuto sapere come trasformare gli ospedali con entrate separate per renderli luoghi più sicuri, sapere che i colleghi ospedalieri non avrebbero dovuto essere rimandati in famiglia senza una diagnosi certa e nel frattempo tenerli in un dormitorio apposito, che le squadre (USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale) di Pronto intervento sul territorio dovevano essere approntate immediatamente (e non dopo 40 giorni dall'inizio) obbligando i medici di famiglia a domiciliari senza protezioni, che hanno maturato morti evitabili». Cosa è rimasto di tutto questo? «Molta amarezza per il pressapochismo e l'incapacità dei governanti e il grande rispetto e orgoglio per tutti noi che abbiamo salvato il salvabile in condizioni di estrema difficoltà, disagio e precarietà. Cosa mi auguro? Che questa storia abbia insegnato a non ripetere gli errori fatti».

SOLITUDINE E LACRIME

Stefania Acerno, specialista in neurochirurgia al San Raffaele Milano, è inseguita ancora oggi dal ricordo della prima notte di autoesilio fuori casa: «Non sono riuscita a convivere in pace con l'idea di far sopportare ai miei cari il peso delle mie scelte, e ho pianto. A dirotto. Dovessi condensare l'esperienza in un'unica immagine, questa avrebbe l'aspetto del signor G., 67 anni, dimesso gloriosamente dopo sei settimane di tregende. Salutandoci, fra le lacrime di tutti, mi ha detto che la miglior cosa che abbiamo fatto per lui è di averlo sempre fatto sentire una persona, anche quando il suo corpo martoriato sembrava negarlo».

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA