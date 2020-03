MILANO «I dati sono in chiaro-scuro, ma oggi sono più in chiaro. Non possiamo cantare vittoria, però, perché i dati vanno visti in un arco temporale più ampio. Continuiamo a resistere e per garantire a tutti la possibilità di curarsi». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. «Oltre all'arrivo dei medici cubani (che andranno a Crema dove negli «ultimi due giorni si è ridotto in maniera significativa il numero di afflussi giornalieri») - ha detto l'assessore - possiamo annunciare anche l'arrivo di medici russi che andranno a dare un aiuto a Sondalo dove la terapia intensiva può raddoppiare i posti letto per arrivare fino a 16 dove potranno essere ampliati anche i posti di degenza». L'assessore ha anche ringraziato la Ong Hope Onlus che ha acquistato e donato 16 ventilatori polmonari e che sono già arrivati a Sondalo, Monza e Policlinico. Intanto sono 500 le persone in più che stanno lavorando negli ospedali lombardi e 1300 i posti in terapia intensiva. E sono state più di 3.000 le persone tra specialisti, specializzandi e medici laureati che hanno risposto all'appello. In Lombardia complessivamente i morti da coronavirus sono stati 3.456.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA