CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO È stata stroncata una malattia rara che quasi sempre non lascia scampo e che le era stata diagnosticata tre giorni prima di morire alla clinica Humanitas di Rozzano, nel milanese. Eppure subito dopo il primo marzo, giorno in cui l'aplasia midollare acuta l'ha uccisa costringendola ad atroci sofferenze, gli esiti di alcune analisi, in particolare una, avevano destato non poco allarme. L'ipotesi, poi smentita dai successivi accertamenti, era avvelenamento con sostanze radioattive o metalli pesanti. Ipotesi che allora aveva anche un senso...