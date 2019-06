Milano-Cortina 2026

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA L'ondata di entusiasmo per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina ha lasciato pesanti strascichi polemici. Ieri mattina il post dei pentastellati lombardi che rivendicava le Olimpiadi come una «vittoria del M5S» è stato rimosso. Era lunare rispetto al Blog delle Stelle che rivendicava nelle stesso momento la bontà del no alle Olimpiadi di Roma.Anche Matteo Salvini esce con qualche acciacco da questa vicenda. È infatti prontamente rispuntato - ricordato da Matteo Renzi ma anche dagli alleati grillini...