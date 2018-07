CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANOCADE DALLA SCALAMUORE MENTREPREPARA LA MOSTRAÈ morto dopo essere scivolato da una scala. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di Luca Lovati, restauratore e assistente storico dell'artista Agostino Bonalumi, che ieri a Palazzo Reale è caduto da una scala su cui stava lavorando per allestire la mostra del pittore tra i protagonisti dell'arte astratta del Novecento, in programma per il prossimo 13 luglio. L'uomo, 70 anni ad agosto, è deceduto poco dopo in ospedale.ROMALITE TRA...