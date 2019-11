Milano, brucia una mansarda morti due fidanzati in trappola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAMILANO Si sono trovati in trappola, avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l'unica via d'uscita. Così sono morti due fidanzati, mercoledì notte, nell'incendio del loro appartamento in zona Navigli a Milano. Un dramma che, secondo i rilievi dei vigili del fuoco, non sarebbe da ricondurre a cause dolose. Le fiamme si sono sviluppate, attorno alle tre e mezza di notte, da un quadro elettrico e in brevissimo tempo hanno preso fuoco alcuni mobili e una parte del soffitto mansardato provocando moltissimo fumo. La casa, una...