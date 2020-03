L'EMERGENZA

MILANO La polizia locale pattuglia i quartieri diffondendo il messaggio con il megafono: «Da parte del sindaco di Milano: state a casa. Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie». Ma ancora non basta e per far rispettare le norme anti contagio la Regione schiera l'esercito: oggi scendono in campo 114 militari dell'operazione Strade sicure, che si aggiungono alle 34 unità già operative per il monitoraggio dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie.

NUOVE RESTRIZIONI

«La mia richiesta è stata accolta, per ora in una maniera sicuramente limita, perché si parla di 114 militari su tutta la Lombardia, il che vuol dire praticamente niente. Credo che si debba aggiungere almeno uno zero per iniziare a discutere seriamente del problema», afferma il governatore Attilio Fontana. Da questa mattina, come deciso nel vertice sulla sicurezza in Prefettura, i militari che da giorni pattugliano Milano saranno supportati da un nuovo contingente. Obiettivo: controllare che gli abitanti restino in casa ed evitare situazioni critiche di ordine pubblico. Qui i dati del coronavirus sono un quotidiano bollettino di guerra: ieri i morti sono stati 381, il numero più alto dell'inizio dell'epidemia, il totale delle vittime è salito a 2.549, le persone positive sono 22.264 e nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 2.380 casi in più. La Regione lavora a una nuova stretta, ancora più dura, per negozi, attività all'aperto, uffici, cantieri e lo stop per le imprese considerate non essenziali per l'attività del Paese, salvando solo agroalimentare, farmaceutica ed energia. In uno dei suoi mesi più bui, la Lombardia è passata da uno a oltre 20 mila positivi, ma «dalla valutazione delle celle telefoniche abbiamo visto che il 40% continua a muoversi, lo fa in gran parte per lavoro o perché non ha colto la gravità del momento. Abbiamo bisogno di ridurre o addirittura chiudere il trasporto pubblico locale e di tagliare le attività commerciali il più possibile tranne gli alimentari, che io lascerei aperti sempre», afferma l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Mettendo in guardia sui numeri reali delle vittime del Covid-19. «Le bare che vediamo, come quelle di Bergamo, non corrispondono ai conteggi che facciamo. C'è sicuramente una situazione più ampia che non viene mappata». Per questo Fontana insiste nel chiudere tutto e chiama l'esercito, con proclami che innervosiscono il sindaco Giuseppe Sala: il paventato lockdown ha spinto i cittadini a mettersi i coda davanti ai supermercati. «La politica è chiamata a una grande prova di maturità - dice il primo cittadino - le cose prima si fanno e poi si dicono. I semi annunci preventivi sono un grande rischio». E sul trasporto pubblico attacca: «Parliamo di meno e facciamo di più. Bisogna pensare alle conseguenze delle azioni. Provate a immaginare coloro che fanno le pulizie o stanno alla cassa al supermercato come vanno al lavoro». Intanto da ieri sera il sindaco ha chiuso tutti i tabaccai, mentre riflette su «controlli attivi dei cittadini a casa».

MEDICI IN ARRIVO

Per fronteggiare il virus nei prossimi giorni anche Bergamo, dopo Cremona, inaugurerà l'ospedale da campo. «Adesso abbiamo bisogno di personale qualificato. Stamane atterreranno in Lombardia 52 medici e infermieri specializzati in malattie infettive da Cuba», fa sapere Gallera. E un aiuto arriverà anche dall'esercito. Il ministero della Difesa ha indetto un concorso lampo da 300 assunzioni con arruolamento per chiamata diretta, con una ferma eccezionale della durata di un anno, di 120 ufficiali medici, con il grado di tenente, e di 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

Claudia Guasco

