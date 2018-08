Milano, aggredita in stazione evita lo stupro grazie allo spray

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIOLENZAMILANO Prima è stata salvata dai passanti, poi dallo spray urticante che aveva in tasca. Il duplice tentativo di violenza sessuale ha avuto come sfondo la stazione di Porta Garibaldi di Milano. La vittima è una ragazza di 25 anni che vive e lavora nel capoluogo lombardo in un locale notturno di corso Como. I fatti risalgono allo scorso 20 luglio. A puntarla è stato un uomo di 31 anni, originario della Nigeria. Elettra (il nome è di fantasia) stava rientrando dal lavoro, intorno alle 5 di mattina, e si trovava dentro la stazione,...