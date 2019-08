Migranti, vendetta M5S contro il Viminale E la Lega: alt al Reddito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Lega e 5Stelle divorziano nel peggiore dei modi: a dita negli occhi. E così la Difesa guidata dalla ministra pentastellata Elisabetta Trenta invia due navi della Marina a scortare quella della Ong con i migranti autorizzata dal Tar ad attraccare in Italia. E allora la Lega, dopo aver presentato ricorso al Consiglio di Stato per fermare i migranti, replica infangando il Reddito di cittadinanza con il viceministro Massimo Garavaglia che diffonde «primi dati della Finanza secondo i quali il 70% di quelli che lo prendono non ne...