Migranti, trattativa con la Ue sulla Diciotti

IL CASOROMA Dopo quattro giorni al largo di Lampedusa, la nave Diciotti della Guardia costiera italiana, che ha soccorso 177 migranti in acque maltesi, non riceve indicazioni per raggiungere un porto sicuro. Dopo il niet della Valletta, la richiesta di attracco è stata rivolta al Viminale, che non ha ancora dato istruzioni, irritato per l'intervento di soccorso effettuato senza preavviso e considerato da Malta addirittura un'interferenza ingiustificata. Intanto, scende in campo anche la Farnesina. Fonti governative fanno sapere che il...