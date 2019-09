Migranti, tempi lunghi per riscrivere il decreto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Non accadrà il tempi stretti. Le modifiche al decreto sicurezza bis, sollecitate lo scorso agosto dal presidente Sergio Mattarella con una lettera ai presidenti delle camere, non arriveranno immediatamente. Una scelta politica. L'obiettivo è chiaro: evitare altri strappi, percorrere la via della sommersione su un tema come l'immigrazione, che per quattordici mesi di fila ha tenuto banco ed è stato il perno della politica di Matteo Salvini, e cambiare rotta con discrezione, lentamente, disinnescando così anche i possibili...