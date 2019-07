Migranti, stop all'Italia Ma è stretta sulle Ong

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Europa sempre più divisa sui migranti, ma soprattutto incapace di trovare una vera soluzione alle migliaia di persone che fuggono da guerre e da miseria. Il vertice informale dei ministri dell'Interno che si è tenuto a Helsinki non supera l'empasse di questi mesi. A parole si mostrano tutti d'accordo a mostrare maggiore solidarietà nell'affrontare la questione, ma nei fatti ognuno va per la sua strada. «Non possiamo continuare così in futuro affrontando la situazione caso per caso nel Mediterraneo - ammette il commissario...