ROMA Partono dalla Libia, ormai senza controllo, ma anche dalla Tunisia. Centinaia di persone in fuga dai centri di detenzione, sedici barche con quasi 1000 migranti a bordo soccorse in 72 ore dalle navi umanitarie e dalla marina maltese, mentre la Guardia costiera libica si limita a rilanciare gli Sos sostenendo di non avere mezzi a disposizione. Il mare torna a riempirsi di gommoni fatiscenti, di disperati che cercano una via di fuga dalla guerra.

Così l'Italia si trova di nuovo a fronteggiare l'emergenza, perché oltre ai porti libici, molti viaggi della speranza arrivano dalle coste tunisine, dove piccoli barchini superano i controlli e approdano senza essere fermati. Ricominciano gli sbarchi fantasma, mentre le navi delle Ong continuano a fare la spola per recuperare i naufraghi. L'ultimo salvataggio all'alba di ieri dalla Open Arms, che insieme con la Ocean viking di Sos Mediterranee e Msf e la Alan Kurdi della tedesca Sea eye, sta navigando da sud a nord intervenendo di continuo. Il Viminale ha atteso qualche giorno prima di concedere il porto sicuro all'Ocean viking, e questa, nel frattempo, ha imbarcato altri passeggeri, fino ad arrivare a 407, che questa mattina potranno scendere nel porto di Taranto dopo aver ricevuto l'autorizzazione. A bordo della nave, informa la prefettura, ci sono anche 12 donne incinte, 132 minori non accompagnati e 20 nuclei familiari. I migranti provengono da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia.

LA DENUNCIA

L'emergenza delle ultime ore ha aperto un varco a Matteo Salvini che è intervenuto per annunciare che denuncerà «per sequestro di persona il presidente Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese», perché «ci hanno messo quattro giorni per concedere un porto sicuro». Un'arma a doppio taglio per lui che è accusato degli stessi reati per aver tenuto fuori dal porto una nave militare italiana, la Gregoretti. «A Taranto sbarcheranno 400 migranti a bordo di una nave delle Ong - ha dichiarato il leader del Carroccio - Con i problemi di lavoro, l'unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di migranti. È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale».

A dargli manforte la leader di FdI Giorgia Meloni: «Come volevasi dimostrare, il Governo fa sbarcare gli immigrati della Ocean Viking solo dopo il voto delle regionali. Nessuno a sinistra che si straccia le vesti o che chiede che l'attuale ministro dell'Interno venga indagato per sequestro di persona? Ipocriti».

Nel frattempo Lamorgese, dopo aver mediato con i paesi europei che hanno aderito all'accordo di Malta per la ripartizione delle quote, ha dovuto mettere in atto un braccio di ferro con La Valletta perché altre due navi devono far sbarcare i passeggeri: Open arms con 237 migranti a bordo, e Alan Kurdi con 77. E solo per quest'ultima è arrivato il via libera da Malta.

Che qualcosa negli equilibri del Mediterraneo stia cambiando è evidente e basta guardare i dati dello scorso anno quando, nello stesso periodo, erano 155 le persone sbarcate in Italia, contro le oltre 1300 di gennaio 2020. La situazione sempre più delicata in Libia si traduce in un maggior numero di partenze verso l'Europa, spesso con imbarcazioni e gommoni non adatti alla traversata. Sebbene la presenza dei migranti nel paese africano sia di quasi 700 mila persone, il dato che può preoccupare è principalmente quello che riguarda i centri di detenzione, dove sono tenuti circa 7 mila profughi.

LA GUERRA

Finora la guerra sembra aver frenato le velleità degli scafisti: le fazioni sono impegnate sul fronte, i porti sono irraggiungibili per via delle strade bloccate da trincee improvvisate, la pressione lungo le coste è rimasta sotto controllo. Ma la guerra sta durando troppo, e il controllo del territorio non esiste più. Inoltre la Guardia costiera libica lamenta la mancanza di fondi, nonostante l'Italia si stia avviando a mantenere il memorandum firmato il 2 febbraio di tre anni.

Confermato a novembre avrebbe dovuto essere modificato e, invece, non essendoci interlocutori nel paese, verrà ribadito alla stesse condizioni: denaro, mezzi e addestramento. Senza contare che la politica del precedente governo aveva praticamente cancellato il sistema dell'accoglienza. E ora, se gli arrivi dovessero diventare veramente numerosi, c'è il rischio che non si sappia dove mettere i migranti. Visto che gli ultimi bandi di gara per partecipare all'accoglienza, sono andati deserti.

Cristiana Mangani

