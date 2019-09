MIGRANTI ROMA La Procura di Catania chiede l'archiviazione per l'ex ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIGRANTIROMA La Procura di Catania chiede l'archiviazione per l'ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave Gregoretti della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 migranti. Il comandante della nave era stato anche sentito in procura per essere sentito dagli inquirenti. Poi, gli atti furono trasferiti da Siracusa a Catania ritenendo, come si apprende, che ci fosse il reato...