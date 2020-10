AGRIGENTO Nuova rivolta con fuga di migranti da un centro di accoglienza. Un gruppetto di 6 persone è riuscito ad allontanarsi calandosi dal primo piano della struttura del Villaggio Mosè ad Agrigento. Ci sono riusciti - quando avrebbero dovuto stare in quarantena anti-Covid - mentre altri extracomunitari, tunisini per la maggior parte, davano vita ad una sommossa con lancio di estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e quant'altro avevano sotto mano. Hanno anche appiccato degli incendi a diversi materassi che sono stati lanciati contro i poliziotti in servizio di sorveglianza nel piazzale antistante alla palazzina di viale Cannatello. Tre agenti del reparto Mobile di Palermo sono rimasti feriti.

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parla di «aggressioni intollerabili» nei confronti di chi, «in questa difficile situazione, sta operando con dedizione e professionalità anche sul fronte della gestione del fenomeno migratorio per garantire la sicurezza dei cittadini». Ma Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione sindacale della polizia di Stato, osserva: «La situazione attuale in tante zone del territorio italiano dovrebbe costringere a rivedere completamente i sistemi di sorveglianza in queste strutture che sono bombe ad orologeria sul piano anzitutto sanitario, considerata l'emergenza coronavirus, ma anche sociale e dell'ordine e sicurezza pubblica». Appena poche ore prima, sempre in una struttura d'accoglienza di Agrigento, un tunisino ha accoltellato un bengalese ed è scappato. Il ferito, portato in ospedale dove gli sono stati applicati 40 punti di sutura ad un braccio e al petto, è riuscito, anche lui, ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

