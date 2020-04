IL CASO

ROMA Quarantena a bordo delle navi e ridistribuzione negli altri Paesi europei, perché, a causa dell'emergenza Coronavirus, l'Italia non può essere considerata un porto sicuro. Nell'ultima settimana almeno mille persone sono partite dalle coste libiche. Tanto che il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, su richiesta della ministra Paola De Micheli, domenica ha firmato un provvedimento disponendo che i 156 migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi, che si trovava da giorni al largo della Sicilia, fossero trasferiti su un'altra nave e messi in quarantena. Saliranno a bordo di un'imbarcazione della Gnv, la Azzurra, appositamente attrezzata. Poi dovrebbero andare subito in Germania.

Il Viminale e la Farnesina sono infatti in contatto sia con il governo tedesco che con la Commissione europea per lavorare sulla ridistribuzione. Un provvedimento che si estenderà anche ai prossimi casi e che permette all'Italia di accogliere i naufraghi, nonostante il decreto interministeriale approvato il 7 aprile che ha chiuso i nostri porti alle navi straniere che soccorrano i naufraghi del Mediterraneo centrale. Resta però il problema dei barchini che raggiungono le coste in autonomia. Pure in questo caso i migranti dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena all'interno di strutture alberghiere o caserme attrezzate. In mancanza di alternative, anche per loro è previsto l'isolamento a bordo delle navi.

I NAUFRAGI

Nei giorni scorsi sono stati segnalati altri barconi in avaria. E' stato invece smentito il tragico naufragio, con vittime, segnalato dalla ong Sea Watch. La Guardia Costiera italiana ha spiegato che il gommone in avaria era quanto restava di un vecchio incidente, nel quale le persone a bordo erano state salvate dalle autorità libiche. Informazione poi confermata da Frontex. Intanto Alarm Phone ha diffuso gli audio degli sos lanciati dai barconi alla deriva che chiedono supporto medico. Una ragazza dice di essere incinta e di viaggiare con una bambina di 7 anni: «Sta male, non ci sono acqua né cibo. Qualcuno può aiutarci?». Poi prende la parola un uomo: «Ci sono due morti, aspettiamo da quattro giorni, ci sono bambini svenuti, non sappiamo dove siamo».

Sul tema migranti si è scatenata la polemica politica. Matteo Orfini (Pd) definisce «inaccettabile» il comportamento del governo, la Lega, con il senatore Stefano Candiani, attacca Conte e Lamorgese e chiede il blocco navale, mentre Forza Italia paventa il «rischio nuovi contagi». La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni tuona: «Mentre gli italiani sono (giustamente) rinchiusi dentro casa decine di immigrati sbarcano e circolano tranquillamente».

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA