ROMA In 28 positivi al Covid-19: l'esito del tampone è arrivato ieri mattina e ha stabilito che su 209 migranti, salvati in acque internazionali dalla nave Sea Watch e imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà, in rada a Porto Empedocle (Agrigento), c'era un piccolo focolaio di contagiati. L'esame è stato disposto dopo il ricovero di uno dei profughi soccorsi nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una sospetta tubercolosi rivelatasi, dopo gli accertamenti, un caso di Coronavirus. Una notizia che ha scatenato mille polemiche, con il governatore siciliano Nello Musumeci che ha rivendicato la richiesta della nave-quarantena fatta al governo centrale ad aprile proprio «per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola».

Il Viminale è intervenuto per chiarire che le procedure adottate per i migranti sbarcati nel porto siciliano garantiscono «la piena tutela della sicurezza sanitaria del Paese». «Sono stati tutti sottoposti, fin dal loro arrivo, alle procedure previste dalle linee guida sul sistema di isolamento protetto - hanno chiarito - Per l'intero periodo sono state adottate misure di isolamento totale per i singoli, con la garanzia del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale sempre e comunque. I pazienti confermati e sospetti per il Covid-19 sono stati alloggiati in ponti isolati della nave: come previsto dalle linee guida, è stata istituita a bordo una zona rossa in cui il personale può accedere unicamente con dispositivi di protezione individuali completi».

Al termine del periodo di quarantena obbligatoria, tutti i migranti verranno sottoposti a un ultimo screening per garantire la piena tutela della salute pubblica al momento dello sbarco. Ma, nonostante le rassicurazioni arrivate dal ministero dell'Interno la polemica politica è aumentata. «Chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo - ha dichiarato Musumeci -, si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari improntati al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte».

Prima di lui era intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini che ha ribadito la sua linea: «Porti spalancati, navi da crociera per ospitare gli immigrati, decine di clandestini col Covid-19: il governo perde tempo per cambiare i Decreti sicurezza, quando al Viminale non sono nemmeno riusciti a ufficializzare le deleghe per viceministri e sottosegretari. È un governo che mette in pericolo l'Italia e gli italiani». A lui ha replicato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa: «Tutelare la salute dei migranti a bordo della nave Moby Zazà significa tutelare la salute degli italiani. Mantenerli in isolamento come si fa con tutte le persone affette da questo virus significa mantenere un pieno controllo sanitario della situazione. Per questo motivo - ha aggiunto - le parole di Salvini sono sbagliate e risultano ispirate alla volontà di diffondere panico nell'opinione pubblica».

Al momento il focolaio del contagio sembra circoscritto. I 181 profughi che viaggiavano insieme ai 28 positivi al tampone, per sicurezza, verranno sottoposti a un nuovo test rino-faringeo per scongiurare il rischio di una positivizzazione. Nel frattempo sono stati allontanati dalle persone infettate. Dalla Sea Watch fanno sapere di aver richiesto un secondo tampone per l'equipaggio, che già si era sottoposto al test prima della partenza, con esito negativo. Mentre sulla nave-quarantena Moby Zazà - dove fino a oggi non si erano registrati casi di Coronavirus - erano già in sorveglianza sanitaria altri 47 migranti giunti a Lampedusa con precedenti sbarchi, anche loro sottoposti al tampone. Il gruppo si trova in un'area diversa rispetto a quella dove erano stati collocati i 210 soccorsi nei giorni scorsi. «La nave è chiusa, blindata - ha rassicurato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa - Le criticità vanno affrontate e adeguatamente risolte».

Intanto a Lampedusa altri 71 tunisini sono approdati sull'isola in quattro sbarchi consecutivi nel giro di poche ore.

