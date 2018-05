Migranti, «maxi barconi dalla Tunisia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Cambiano le rotte degli arrivi verso l'Europa, per l'Italia aumentano in particolare gli arrivi dalla Tunisia, e cambia il clima attorno ai paesi del sud dell'Unione. Con il rischio che Italia e Grecia assieme, in parte, alla Spagna, si trovino a gestire tutto il peso dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei tentativi di rimpatrio nei confronti degli irregolari. Dopo l'appello che due giorni fa chiedeva anche a Roma di mantenere un atteggiamento cooperativo con l'Unione, ieri il commissario europeo Dimitris Avramopoulos ha...