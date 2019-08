Migranti, la Mare Jonio fa rotta verso Lampedusa «Ma non potete sbarcare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAROMA La prua è rivolta verso Lampedusa, dove la Mare Jonio dovrebbe arrivare oggi, nonostante il divieto già firmato da Matteo Salvini a poche ore dal salvataggio, per impedire alla la nave di Mediterranea saving humans entri nelle acque italiane. A bordo della nave sono 98 in tutto, 22 bambini e otto donne incinte, soccorsi ieri mattina a settanta miglia da Misurata. L'atto che blocca l'ingresso, già inviato dal titolare dl Viminale ai colleghi Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli per la sigla, che arriva in serata, sarà...