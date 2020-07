IL FOCUS

ROMA Arrivano dal mare e pure da terra: continui sbarchi in Sicilia e sulle coste italiane. E anche a Ventimiglia, o a Udine, la situazione è di nuovo molto tesa. Se non bastassero i continui approdi di barchini fantasma, ci si mettono pure le fughe dai Cara, i Centri di prima accoglienza. Il Viminale lavora senza tregua per tentare di arginare gli effetti di questi arrivi incontrollati cercando anche di rassicurare i cittadini sul rischio di una diffusione del contagio da Covid-19. La ministra Luciana Lamorgese ha chiamato personalmente il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e anche diversi sindaci. «Verranno mandati i militari di Strade sicure a potenziare i controlli fuori dai Centri», ha garantito. Ed è in arrivo anche la nave dove far fare la quarantena a tutti quelli che sbarcano nel nostro Paese.

Ieri la nuova fuga di massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile allestita accanto alla banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, ha fatto alzare i toni. L'edificio, che ha una capienza massima di 100 persone, ne ospitava 520. In condizioni «disumane» secondo la sindaca Ida Carmina (M5s), che aveva avvertito: «Non ci sono finestre, è un forno lì dentro, rischiano il soffocamento». La fuga non è la prima perché già nei giorni precedenti, la stessa scena si era vista a Caltanissetta, dove si sono allontanate 184 persone che stavano in quarantena.

I RINFORZI

Le forze di polizia le hanno rintracciate praticamente tutte, ma il problema potrebbe riproporsi. Ed è per questo che il ministero dell'Interno ha deciso di inviare i rinforzi dei militari di Strade sicure per i controlli. Anche perché non si tratta di violare la libertà di qualcuno ma - così come chiarisce il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - «è una questione di tutela della salute pubblica. Così come viene chiesto agli italiani di rispettare la quarantena, altrettanto deve essere fatto con gli stranieri che arrivano nel nostro paese».

Nel frattempo, i trasferimenti da Porto Empedocle verso altre strutture della penisola hanno subìto uno stop: 190 persone avrebbero dovuto lasciare la tensostruttura già prima dell'arrivo, da Lampedusa, dei pattugliatori della Guardia di finanza e della Capitaneria con a bordo altre 320 persone. Invece la prefettura si è trovata in difficoltà e non è riuscita a trovare un altro posto.

Durante il colloquio telefonico con Musumeci, la titolare del Viminale ha annunciato l'invio dei militari per rafforzare l'attività di controllo nei centri. Quasi tutti i migranti che si erano allontanati, ha, comunque, aggiunto, sono stati già rintracciati. Il governatore le ha manifestato «le sue preoccupazioni per la situazione in atto dovuta alla pressione migratoria che grava sull'isola». Più tardi ha evidenziato: «Entro pochi giorni avverrà l'invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti. Ho ricevuto precise garanzie sul fatto che verrà disposta lungo le coste siciliane e in prossimità dell'isola di Lampedusa. Ormai appare chiaro come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non può più essere sottovalutata».

LA PROTESTA

Continua a essere critica anche la situazione sbarchi a Lampedusa. Sono 114 le persone soccorse su due barconi e sbarcate sull'isola durante la notte tra domenica e lunedì. Alcuni abitanti dell'isola hanno bloccato, tendendo una corda, l'unica strada d'accesso al molo commerciale. Fra i manifestanti l'ex senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano. La protesta è avvenuta mentre era in corso lo sbarco dei 44 migranti soccorsi in mare aperto dalla Guardia costiera.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA