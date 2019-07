«Migranti, il piano italiano è una base di partenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Richiedere asilo da parte di un migrante non nel suo Paese d'origine ma mentre si trova in un paese terzo solleva molte questioni legali». Il Commissario europeo per i migranti, Dimitris Avramopoulos, è perplesso sulle proposte del ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero. «Il reinsediamento è l'unica alternativa praticabile», sottolinea. Per quanto riguarda poi arrivi irregolari e rimpatri, il Commissario non ha dubbi: «Bisogna rafforzare la cooperazione con i paesi terzi».Commissario, ieri in un'intervista al Corriere il Ministro...