Migranti, Haftar: blindiamo le frontiere terrestri libiche

LA VISITAROMA Il piano Onu prima di tutto. Perché se l'impegno messo in campo dall'inviato Ghassan Salamè troverà il giusto appoggio tra le parti libiche, allora la stabilizzazione del paese potrebbe diventare una realtà. Di questo è venuto a parlare con l'ambasciatore americano in Tunisia il maresciallo Khalifa Haftar, nella sua due giorni a Roma. Di come arrivare alla pace in tempi rapidi. Ma soprattutto di quale ruolo gli verrebbe garantito all'interno della coalizione, guidata dalle Nazioni Unite, con la cabina di regia italiana....