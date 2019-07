Migranti, è la Slovenia ad alzare il muro: altri 40 km di filo spinato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE BARRIERETRIESTE Sul confine fra Italia e Slovenia non si erigerà alcun muro anti-migranti, almeno per adesso, in attesa di verificare l'effetto sul campo delle pattuglie miste di polizia: troppe le polemiche esplose dopo l'ipotesi avanzata dal governatore friulano Fedriga e dal ministro dell'Interno Salvini. In compenso, in Slovenia non perdono tempo in chiacchiere e rafforzano le proprie difese lungo la loro frontiera esterna dell'area Schengen: il confine croato.Il ministro dell'Interno sloveno, Bostajan Poklukar, ha infatti reso...