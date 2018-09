Migranti, Cona sarà svuotata senza trasferimenti in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Bandi per la gestione dei centri d'accoglienza per richiedenti asilo di Venezia (Cona) e Treviso (ex caserma Serena) congelati. È questo il primo effetto della circolare spedita a tutte le prefetture dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha chiesto di rivedere la struttura stessa dei bandi, riducendo di molto i servizi messi a disposizione dei migranti e di conseguenza tagliando i costi di gestione. Il traguardo sarà la chiusura dei grandi centri, ma per arrivarci servono regole certe. E i prefetti di Venezia Vittorio...