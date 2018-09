Migranti, business di famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPADOVA Un business tutto in famiglia. Simone Borile, il guru della gestione dei centri di accoglienza, grazie ai migranti riusciva a fare intascare migliaia di euro al mese anche ai parenti più stretti. Una vera macchina per drenare molti, molti soldi. L'allora Ecofficina (ora Edeco), quale gestore dei servizio di accoglienza, doveva assicurare anche l'assistenza sanitaria agli ospiti. L'autorità sanitaria prescriveva farmaci per curare i migranti, per un ammontare mensile di oltre 5 mila euro. La cooperativa gestita da Borile,...