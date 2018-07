Migrante centrato al volto da ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASERTA Un migrante della Guinea richiedente asilo e ospite di un centro di accoglienza, è stato colpito ieri in pieno volto con una pistola ad aria compressa. Il giovane, che ha riportato una ferita superficiale, guaribile in pochi giorni, ha raccontato di essere stato avvicinato da due ragazzi in moto che hanno poi fatto fuoco con l'arma colpendolo al volto. Qualche settimana fa un episodio simile avvenne sempre a Caserta, denunciato da due immigrati africani. Episodi, quelli avvenuti ieri, ultimi di una serie che solo nell'ultimo mese si...