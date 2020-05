LA FRODE

VENEZIA Avevano studiato un sistema particolarmente elaborato per prelevare dai conti correnti delle loro vittime e seminare le tracce degli spostamenti bancari. Non un lavoro da principianti, insomma. L'indagine dei carabinieri di Venezia è stata lunga e capillare, proprio per riuscire a stanare tutti i truffatori nel mirino. L'inchiesta, al momento, vede iscritte nel registro degli indagati 78 persone, tra rom (italiani e stranieri) e alcuni campani, calabresi e siciliani. Non ci sono gli elementi per parlare di una banda (anche se diversi di loro sono parenti) però in totale, nei singoli episodi, erano riusciti a truffare la bellezza di 486 persone in tutta Italia, di cui una cinquantina in Veneto e una decina nel Veneziano.

L'INDAGINE

Inchiesta che era partita da una denuncia presentata ai carabinieri di Murano per phishing. Un fenomeno ormai diffuso da anni, e correlato all'uso sempre più frequente di internet anche per operazioni finanziarie e bancarie. La truffa informatica funziona così: viene inviata un'e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito (in questo caso Poste Italiane) o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking), con la scusa di aggiornamento dati o altre ragioni tecniche non meglio esplicitate. La miglior difesa, in questi casi, è cestinare la mail senza nemmeno aprirla: le banche non richiedono mai le coordinate, tantomeno via mail. La vittima, in questo caso, non lo sapeva, e i banditi della rete erano riusciti così a sottrargli 600 euro.

Ma non è finita. Perché a quel punto, di solito, per le forze dell'ordine è abbastanza semplice individuare il colpevole: basta risalire alla PostePay su cui viene accreditata la somma, e molto spesso l'intestatario, se non se ne è già liberato è il colpevole. Qui, però, i criminali avevano escogitato un passaggio intermedio proprio per depistare le indagini. Inizialmente, il versamento veniva fatto su un'altra PostePay, di una persona che, per poco tempo, si trovava (senza saperne nulla) nel proprio conto l'accredito rubato. Un ponte, per poi trasferire la somma su un'altra carta, da cui i banditi potevano ritirare il contante. Con questo sistema, in pratica, veniva aggiunto un passaggio che costringeva gli investigatori a perdere più tempo per capire tra quelle operazioni quale fosse quella che tracciava il passaggio di denaro sottratto. Tempo prezioso, per chi deve mettersi in fuga e far perdere le proprie tracce. Da questo episodio, poi, è venuto fuori il resto. Secondo i carabinieri lagunari, sarebbero stati sottratti in totale dai conti correnti delle vittime circa 300mila euro in centinaia di casi. Degli indagati, una parte sono in Italia mentre altri al momento sono irreperibili.

IL PRECEDENTE

Nel 2018 i militari veneziani avevano già denunciato una ventina di persone, in parte di etnia rom, residenti a Brescia, e in parte di origine campana, calabrese e siciliana, che erano stati ritenuti responsabili di centinaia di episodi di truffa con vendite online fasulle di cellulari, macchine fotografiche, elettrodomestici e pezzi di ricambio per auto e moto. Prodotti che venivano pagati, ma che al compratore però non arrivavano mai perché, di fatto, inesistenti.

