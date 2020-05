LA SITUAZIONE

VENEZIA L'illusione zero contagi, celebrata giovedì sera dal professor Andrea Crisanti, è durata lo spazio di una notte. Ieri mattina il bollettino del Veneto ha segnato 21 nuovi casi, a cui ne sono seguiti altri 4 nel pomeriggio, dunque in tutto 25. Sempre pochi, considerando che sono stati effettuati 12.025 tamponi, ma comunque sufficienti per far dichiarare al governatore Luca Zaia: «Attenzione, non bisogna abbassare la guardia, non possiamo tirare su le tende e andare a casa, non è finita qua».

IL MESSAGGIO

Perché a dirlo non fosse solo un politico, Zaia ha voluto che lo affermasse anche una tecnica qual è Francesca Russo, numero uno del dipartimento di Prevenzione della Regione, «la madre del piano di sanità pubblica», scritto ancora il 31 gennaio. «Se diciamo che non c'è più contagio ha rimarcato il medico mandiamo un messaggio che non è corretto. Il professor Crisanti avrà voluto dire che siamo in discesa e ha parlato assolutamente in buona fede, ma il concetto contagio zero vale per l'oggi, mentre poi bisogna vedere il trend». E la tendenza, valutata nel tempo, continua a mostrare una curva in calo, il che però non significa un azzeramento. «Il monitoraggio regionale e nazionale ha evidenziato la dottoressa Russo è molto specifico sull'andamento dell'epidemia ed è legato ad alcuni indicatori di risultato che vengono valutati non da giorno a giorno, ma nell'arco di due settimane. Questo ci permette di capire se la situazione è stabile, in aumento o in decremento».

I PARAMETRI

Quali sono questi parametri? «Innanzi tutto ha spiegato la responsabile il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni, che comunichiamo settimanalmente al ministero della Salute. Poi l'Rt (l'indice di trasmissione del virus dopo l'implementazione delle politiche sanitarie, ndr.), che deve mantenersi sotto quota 1 e attualmente è a 0,41 in Veneto, la migliore regione d'Italia considerata l'incidenza dell'epidemia su questo territorio. Quindi la quantità di focolai, che sono considerati tali quando ci sono almeno due casi positivi correlati fra loro e continuano ad esserlo anche nel caso in cui uno dei due guarisca: ecco, ne abbiamo ancora di piccoli, nelle case di riposo e nelle famiglie, per cui dobbiamo tenerli sotto controllo fino al loro completo spegnimento».

LA SORVEGLIANZA

Pochi casi, bassa contagiosità, micro-focolai. Ma ancora non basta. «Questo non è il momento di allentare la corda osserva Russo ma casomai di stringerla, perché non vogliamo tornare alla fase 1, ai morti, alla sofferenza. Per questo tre giorni fa ho mandato una lettera alle Ulss affinché rafforzino la sorveglianza, estendendo da 14 a 21 giorni il periodo di isolamento dei sintomatici e intensificando l'attenzione sugli asintomatici». Questo però non implicherà un'estensione indiscriminata dei tamponi: «Non è un programma che ognuno può pensare di approntare in maniera differenziata, ma qualcosa che deve essere ragionato per rispondere all'obiettivo di identificare le categorie a rischio, come ha fatto la Regione mirando ai sanitari, ai farmacisti, al personale e agli ospiti delle Rsa, ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso o che vengono ricoverati». Una puntualizzazione leggibile come un avvertimento rispetto alle code viste all'Azienda Ospedaliera di Padova, fuori dal laboratorio guidato proprio da Crisanti, noto sostenitore della necessità di diagnosi a tappeto.

L'ORDINANZA

Su questo sfondo oggi Zaia potrebbe firmare la nuova ordinanza che autorizzerà i centri estivi da lunedì 25 maggio. Le linee-guida per questi servizi, ma anche per i parchi divertimenti e per le attività produttive, sono state al centro ieri pomeriggio di un nuovo confronto nazionale fra i governatori. «Noi ce le abbiamo già, ma se si riesce a chiudere anche con tutte le Regioni, è finita lì», ha chiosato il leghista. Non è invece terminata l'attesa per le scuole, e per le connesse mense, i cui lavoratori hanno manifestato fuori dalla sede regionale della Protezione Civile a Marghera, incassando la solidarietà di Zaia.

IL DECRETO

Il presidente della Regione ha infine rilanciato la battaglia contro il decreto Rilancio che ha escluso le zone rosse del Veneto dal ristoro dei 200 milioni: «Ora il Governo è in un imbuto: o modifica il il testo, o il Tribunale lo sistema per le feste». Sul caso il deputato azzurro Marco Marin ha presentato un'interrogazione per sapere quali iniziative l'esecutivo «intenda intraprendere per garantire ai Comuni veneti un sostegno concreto di carattere economico e sociale a seguito dei gravi danni registrati negli ultimi mesi». Il ministro pentastellato Federico D'Incà ha assicurato che «verrà presentato un emendamento» correttivo.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

