VENEZIA (m.cr.) Il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli chiede ai sindaci della regione concreti tagli di tasse locali per salvare un settore in ginocchio. «Le nostre sono le prime aziende che nell'emergenza hanno chiuso e le ultime che rivedranno a pieno regime la loro attività - scrive Michielli (foto) in una lettera aperta -. L'estensione del contagio a tutta Italia e agli altri Paesi europei porterà per l'intera stagione turistica, ormai già posticipata nell'apertura, una cospicua perdita di posti di lavoro, più di 25mila già in questi due mesi». Servono misure concrete «peraltro già messe in atto da alcuni vostri volenterosi colleghi in varie parti d'Italia». Si parte con l'eliminazione della parte variabile della Tari per terziario e turismo, differendo poi il pagamento della parte fissa. «Non essendo attive, le aziende non producono rifiuti - ricorda Michielli - le imprese pagherebbero solo la parte fissa di pulizia generale». Imu e Tasi: se lo Stato non le sospendesse per il 2020, i Comuni potrebbero almeno azzerare la loro parte. Michielli chiede poi il taglio dell'imposta su insegne e affissioni, e l'azzeramento dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 o, in alternativa, la destinazione dell'intero ammontare della stessa ad azioni di supporto delle imprese turistiche. Proposti anche tagli di almeno del 50% del canone dei plateatici. E la «riduzione od almeno differimento del pagamento dei canoni di locazione per attività turistiche insediate in immobili di proprietà comunale o di enti partecipati». «Stiamo navigando nella stessa barca e solo remando insieme, magari malconci, ce la faremo», chiude la missiva Michielli, che saluta i sindaci veneti «con immutata, ma condizionata stima». In attesa degli sgravi fiscali.

