Michele Passante, professore di matematica e fisica al liceo scientifico Newton di Roma, l'orario lungo con uscita alle 16 può funzionare in un liceo scientifico?

«Dipende da come si decide di applicarlo. E' chiaro che dovremmo riorganizzare il lavoro da svolgere in classe e a casa».

Perché?

«Tornando a casa il pomeriggio, per gli studenti non ci sarebbe il tempo per fare i compiti, così come siamo abituati a immaginarli. Non si può chiedere ai ragazzi di studiare a casa, dopo la scuola, come facevano prima. E' impossibile».

In che modo ci si può organizzare?



«Personalmente credo si debba fare un lavoro di esercizio in classe, un lavoro pratico e lasciare parte dello studio teorico al lavoro da svolgere a casa».

Meno compiti a casa, quindi?



«Dobbiamo rinunciare a una parte del lavoro a casa, per mancanza di tempo il pomeriggio, per non dover rinunciare alla presenza in classe. Io preferisco tornare in classe».

Che cosa manca alla dad?



«L'esercizio e l'applicazione si deve poter fare in classe, in parte la teoria può essere svolta anche a casa. Senza contare che, per i ragazzi, lavorare in presenza significa riacquistare quella socialità che non hanno più: due anni scolastici caratterizzati dalla didattica digitale sono troppi».

Matematica e fisica hanno bisogno di esercitazioni in classe?

«Direi di sì, soprattutto penso ai ragazzi che avranno quest'anno gli esami di maturità. Non sappiamo ancora come si svolgeranno ma, considerando lo scritto di matematica e fisica, direi che esercitarsi in classe è necessario. Online non abbiamo mai la certezza di chi svolge realmente il compito».

L.Loi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

