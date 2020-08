MILANO Anna Galazzo ha 92 anni ed è ricoverata nella Rsa Casa Prina di Erba, in provincia di Como. Attorno al 20 marzo è stata contagiata dal Covid, è guarita, «ma allora camminava sulle sue gambe e adesso è sulla sedia a rotelle», racconta la figlia Roberta Piloni, che ha contattato l'associazione Felicita fondata dai parenti delle vittime del Trivulzio. «Ciò che vogliamo sapere è se, a seguito dell'ordinanza della Regione Lombardia dell'8 marzo, siano stati ricoverati a Casa Prina pazienti Covid a bassa intensità che hanno contagiato gli anziani ospiti».

L'epidemia di coronavirus vissuta nelle case di riposo è un miscuglio di allarmi, emergenze e confusione, «perché peggio di così la Regione Lombardia non poteva gestire la situazione», afferma Roberta Piloni. «Prima hanno chiuso la struttura, poi l'hanno riaperta, poi hanno fatto entrare un parente alla volta. Ma la cosa più grave è che, come ho saputo da un operatore, dal Fatebenefratelli è arrivato un malato di Covid non più in terapia intensiva ma ancora contagioso. Ho chiamato la direttrice della casa di riposo, ma ha negato. Se davvero un paziente positivo è stato trasferito nella Rsa, a contatto con persone fragili, io e mia sorella siamo pronte a presentare una denuncia. Adesso vediamo la mamma una volta alla settimana su appuntamento, 45 minuti e dietro a un vetro».

