«Mia figlia lo adorava, era una coppia perfetta»

L'EX VICEQUESTORESOMMA VESUVIANA «Una casa piccola, nel centro di Roma, a piazza Farnese: tre camere. Loro che si amavano e scherzavano sempre, come fanno le persone predestinate. E' vero: era davvero tutto troppo bello». Mario Esilio è un vicequestore ormai in pensione. E' soprattutto il padre di Rosa Maria. E' stata al suo fianco in questi giorni. Anche ieri in maniera composta ma rigorosa ha cercato di non farle mai mancare il suo sostegno anche solo con lo sguardo. In chiesa, durante il funerale e poi nell'ultimo miglio, quello più...