«Eravamo tutti pronti a celebrare, sarebbe stata una festa bellissima. Poi all'improvviso il mio vantaggio ha cominciato a volatilizzarsi come per magia». La denuncia di Trump davanti alle persone che aveva invitato alla Casa Bianca per festeggiare cade a metà tra il lamento e l'indignazione, ma non raggiunge le vette della rabbia che pure il presidente aveva esibito con generosità negli ultimi giorni di campagna.

Sarà l'ora tarda della mattina, le 2.30, nella quale si è presentato sul palco martedì notte, ma è forse anche l'incertezza che deve essersi fatta strada all'interno della sua squadra elettorale, di fronte ai dati in arrivo dagli stati del nord. Al suo fianco la moglie Melania e la coppia vice presidenziale dei Pence apparivano altrettanto stanchi, logorati dalla lunga e frustrante attesa.

Trump ha comunque denunciato la frode in atto nello spoglio, e ha minacciato di fare ricorso alla corte suprema per ristabilire la legalità del voto. «Stanno trovando voti per Biden ovunque, in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. È un male per il paese!» ha twittato il tycoon cavalcando la sua teoria di schede a sorpresa spuntate all'ultimo nei conteggi e quindi di brogli. E così il presidente è alla ricerca «disperata» di fondi per finanziare la battaglia legale annunciata contro i presunti brogli. Secondo la Cnn, sono state inviate sei email ai sostenitori di Trump con la richiesta di denaro.

IL CASO ARIZONA

La rabbia del presidente nel corso della lunga notte del voto è stata riservata in modo specifico nei confronti della Fox. Trump ha reagito con stizza all'assegnazione che la rete televisiva a lui amica ha fatto della vittoria di Biden in Arizona. Fox News è stato l'unico canale nella notte del voto ad aggiudicare lo stato in favore dell'avversario democratico.

La decisione si deve ad un solo funzionario della emittente della famiglia Murdoch: Arnon Mishkin, una talpa dei dati elettronici di impeccabile reputazione, l'unico autorizzato nell'intera azienda ad emettere la chiamata. Mishkin ha attribuito l'Arizona a Biden quando ancora c'erano da spogliare 870.000 schede, e Trump rincorreva Biden con un distacco di sette punti (46% contro il 53%). La Casa Bianca incalzava con la previsione che il presidente avrebbe conquistato il 61% dei voti ancora disponibili; Mishkin insisteva che solo il 44% era alla sua portata. Il risultato è stato l'assedio protratto e in diretta del funzionario, che continuava a chiedere scusa per la notizia inconveniente, ma che la difendeva senza cedimenti.

LA CONTESTAZIONE IN TV

È stato forse a causa di questa contestazione in corso che Trump ha perso l'opportunità di presentarsi per primo davanti alle telecamere, come aveva annunciato di voler fare, e di proclamarsi vincitore delle elezioni. Ha finito per farlo ugualmente, ma il messaggio ha avuto minore impatto perché è arrivato dopo quello con il quale Biden invitava alla calma, ribadiva la priorità della procedura di uno spoglio completo, e dichiarava a sua volta di sentirsi sulla strada giusta che porta alla vittoria.

La contesa tra le due squadre è ripresa ieri mattina, ma piuttosto che dalla prima linea dei candidati, era già gestita dalle retroguardie degli specialisti della comunicazione, e da quelle degli avvocati. Il direttore della campagna di Trump Bill Stepien si è detto sicuro che alla fine il conteggio in Arizona si piegherà a favore del presidente. E non appena il suo omologo in campo democratico Jen O'Malley Dillon ha annunciato che il Wisconsin stava per essere assegnato a Biden, Stepien ha contrattaccato chiedendo un nuovo conteggio di tutte le schede, anche se nel frattempo veniva annunciata la vittoria di Biden in Wisconsin. Trump aveva vinto in entrambi gli stati nel 2016 sulla strada della conquista della Casa Bianca, e fino ad ora si è rifiutato di ammettere la perdita di uno solo dei confronti statali nel voto di martedì.

È anche per questo che le operazioni di spoglio stanno procedendo con estrema lentezza in Nevada, in Arizona e in Georgia, oltre ai ritardi che erano attesi già dalla vigilia in Pennsylvania e nella Carolina del Nord.

Flavio Pompetti

