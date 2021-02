Antonio Bassolino rompe gli indugi e si candida a sindaco di Napoli. Cinque anni dopo la contestatissima vicenda delle primarie Pd per il Comune perse per un soffio (e con pesanti sospetti di irregolarità) contro Valeria Valente, poi surclassata alle urne da de Magistris, Bassolino ignora la freddezza finora manifestata dal Pd napoletano e annuncia di voler correre, vent'anni dopo, per riconquistare la guida di Palazzo San Giacomo.

È il 1993 quando l'allora dirigente del Pci-Pds sconfigge Alessandra Mussolini diventando in poco tempo uno dei sindaci più apprezzati nella storia della città. Rieletto a furor di popolo per un secondo mandato, diventa ministro del Lavoro proprio con D'Alema premier e nel 2000 lascia in anticipo il Comune per candidarsi alle regionali. Anche in questo caso due mandati con una rielezione a mani basse, ma poi arrivano le inchieste sui rifiuti. Dopo 15 anni da tutti i processi esce indenne. Da mesi Bassolino sta scaldando i motori, girando la città con una campagna d'ascolto vecchio stile. A marzo compirà 74 anni, c'è chi politicamente vorrebbe archiviarlo ma nei sondaggi il suo gradimento tra i cittadini è ancora significativo. Dovrà vedersela con i candidati dell'asse M5S-Pd.

