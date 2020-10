L'EVENTO

VENEZIA Saranno due donne a decidere il sollevamento del Mose e a salvare per la prima volta Venezia dall'acqua alta eccezionale di 135 centimetri prevista per domani mattina a mezzogiorno: si tratta del commissario straordinario che sovrintende al completamento della grande opera, Elisabetta Spitz, e del Provveditore alle Opere pubbliche del Veneto e Trentino Alto Adige, Cinzia Zincone.

Una catena di comando molto semplice: saranno solo loro due a dire l'ultima parola - finché il Mose non sarà completato - sulla possibilità che i quattro sistemi di dighe mobili alle bocche di porto vengano azionati per separare il mare dalla laguna, e tenere così Venezia all'asciutto.

LE PREVISIONI

Spitz ha già anticipato che la soglia a cui sarà dato avvio all'emergenza sarà di 130 centimetri, per essere portata successivamente a regime a 110 quando il Mose sarà completato e collaudato. Le previsioni del Centro Maree del Comune di Venezia, che ha intavolato una collaborazione con Cnr Ismar, Ispra, Arpav lasciano ben pochi dubbi su quale sarà l'evoluzione meteo delle prossime ore: per questa mattina è prevista una prima punta di 105 centimetri, con replica in serata di 110 verso mezzanotte. Ma l'attenzione è puntata per domani a mezzogiorno, quando si attendono 135 centimetri: con una forte depressione che arriva dalla Francia e il rinforzo del vento di scirocco che spira dalle coste della Grecia, si creerà il mix perfetto per il sovralzo della marea, perché a un valore astronomico di 76 centimetri si aggiungerà un contributo meteorologico di quasi 60. Il fenomeno dovrebbe attenuarsi nei giorni successivi: per domenica sono previsti altri 115 centimetri, ma tutto dipenderà dall'evoluzione del meteo. Da tener presente che con una marea di 135 centimetri si allaga oltre la metà della viabilità pedonale.

IL SOLLEVAMENTO

E per evitare che strade, abitazioni e negozi finiscano per l'ennesima volta sott'acqua, in una stagione delle acque alte iniziata quest'anno in anticipo ma con il Mose ormai in dirittura d'arrivo, scatterà il protocollo di emergenza, approvato proprio mercoledì dall'apposito Comitato del Provveditorato alle Opere pubbliche, quello che una volta si chiamava Magistrato alle Acque e che presiedeva alla manutenzione delle opere lagunari.

La fase di preallerta è già scattata e si concretizzerà domani mattina all'alba: sei ore prima del picco, la Capitaneria di Porto emetterà un'apposita ordinanza per regolamentare la navigazione: le quattro bocche di porto saranno completamente chiuse. Come nel test del 10 luglio scorso, alla presenza del premier Giuseppe Conte. Del resto il quarto test di sollevamento contemporaneo, necessario per formare le squadre che lavoreranno nelle gallerie e nella control room, era previsto il 9 ottobre. Quindi sarà soltanto anticipato di qualche giorno. Ma per la prima volta ci sarà la possibilità di testarne l'efficacia reale in condizioni di mare agitato e di vento forte: finora tutte le prove erano avvenute con mare tranquillo e minima escursione di marea.

GLI ANTAGONISTI

E sarà la prova del nove anche per i detrattori del Mose: nei giorni scorsi gli ingegneri Vincenzo Di Tella, Gaetano Sebastiani, Paolo Vielmo hanno scritto a supercommissario, Provveditore e Ministri delle Infrastrutture e della Ricerca perché venga nominato un comitato di esperti per il completamento e l'avviamento dell'opera. Il motivo è che trattandosi di un'opera sperimentale, non sarebbe collaudabile perché mancherebbe il progetto certificato di riferimento. «Gli esiti potrebbero anche rivelarsi disastrosi ove condizioni di instabilità dinamica si manifestassero inaspettate per determinate condizioni marine - scrivono gli ingegneri . Ricordiamo che buona norma è non mettere in operazione strutture o impianti marini in condizioni per le quali non è appurata la stabilità e prevedibilità della relativa risposta dinamica».

Raffaella Vittadello

