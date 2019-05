Mezzo milione di Alpini sotto il Duomo Scritte vandaliche guastano l'adunata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ADUNATAMILANO - È iniziata la grande festa per il centenario degli Alpini che monopolizzerà il centro di Milano per tre giorni e porterà nel capoluogo lombardo tra le 400mila e le 500mila penne nere. La 92ma Adunata nazionale ha preso il via ieri mattina, 10 maggio, dopo un crescendo di eventi di anticipazione, e culminerà nel grande sfilamento dei 100mila alpini in armi e in congedo, che impegnerà il centro del capoluogo lombardo dalla mattina alle sera.La prima giornata però è stata segnata anche da due episodi di vandalismo: in via...