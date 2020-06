IL REPORTAGE

NEW YORK Ore nove di mattina, la città di New York si rimette in moto. Cento giorni esatti dalla scoperta del primo caso di contaminazione del nuovo coronavirus, dopo 205.000 casi di contagio e quasi 22.000 decessi, la metropoli più colpita al mondo prova a sondare come sarà la nuova normalità. Più che una riapertura in realtà, sembra l'apertura di un semplice spiraglio. Lo si vede già dai dati dell'azienda di trasporti municipali, che nelle prime ore di lunedì ha dichiarato un calo del 50% del traffico dei pendolari. Chi è giunto in centro con i mezzi pubblici racconta con sollievo di aver viaggiato con le carrozze della metro vuote, e con enorme distanza tra un passeggero e l'altro.

IL PONTE DI BROOKLYN

Sul ponte di Brooklyn, che la notte di sabato è stato attraversato in pieno coprifuoco da un corteo di 25.000 dimostranti, alle 10 di mattina si contano appena cinquanta di pedoni in tenuta da jogging. Sulla sponda di Manhattan del fiume Hudson, davanti alla stazione di polizia, c'è invece un'altra manifestazione di protesta: duecento persone in stretto contatto tra di loro e con una fitta selva di cartelli levati al cielo. Sono i City Workers for Justice, lavoratori municipali che denunciano la discriminazione nei confronti delle minoranze.

La ripartenza è parziale, circa 400.000 persone secondo le previsioni del municipio. Oggi tocca ai cantieri edili, ai laboratori del tessile di midtown e ad alcuni negozi, ma solo con consegna sul marciapiede. Per le strade girano infatti ancora pochissime persone, più biciclette che automobili, e abbondano i gilet gialli con i caschi di protezione in testa.

IL QUARTIERE PRESO DI MIRA

Soho è stato uno dei primi quartieri ad essere preso di mira dai saccheggiatori in cerca di bottino. Ora tutte le grandi vetrine dei palazzi neoclassici e decò sono protette dagli enormi, tristi pannelli di multistrato. Per fortuna nel corso dell'ultimo fine settimana sono tornati gli artisti che una volta affollavano il quartiere, e con pazienza e pennelli hanno dipinto le superfici. Il risultato è uno strano connubio tra la cornice di ricchezza che negli ultimi trent'anni ha baciato le strade, e i graffiti che erano così comuni fino alla fine degli '80.

È una gloriosa giornata di sole con il cielo limpido. New York ha vissuto una primavera di stampo continentale, con temperature miti e piogge frequenti. Washington Square Park al centro del Greenwich Village brilla di un verde elettrico, a beneficio di pochissimi visitatori che siedono a distanza sulle panchine. Mancano gli studenti. New York oggi è splendida e un po' triste.

Flavio Pompetti

