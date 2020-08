METEO

BELLUNO Una corsa contro il tempo, con ruspe e pale gommate. Prima che cominciassero ad arrivare i turisti sul Passo Giau e sul Passo Valparola i detriti erano già stati sgomberati e le strade riaperte. La serenità però è stata messa ancora una volta a dura prova.

NOTTE D'EMERGENZA

Quello di lunedì notte è stato un evento atmosferico importante ma con conseguenze al suolo gravissime: prima una colata di detriti che ha invaso la carreggiata, poi l'asfalto sollevato e danneggiato in più punti lungo la Sp 638 del Passo Giau. «Questa volta è andata bene - spiega Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade, società che a Belluno si occupa anche della manutenzione della viabilità provinciale - perché se ci fossero state auto in transito probabilmente sarebbe finita diversamente». Per la provincia di Belluno è stata l'ennesima notte di emergenza. Strade diventate veri e propri fiumi in piena nella zona a cavallo tra l'Agordino e Cortina. Un evento più contenuto rispetto a quello di dieci giorni fa che aveva provocato gravi danni in Val Boite e ad Auronzo. Ma si è trattato di un nuovo campanello d'allarme, un avvertimento di quanto gravi possano essere le conseguenze su un territorio reso estremamente fragile dalla tempesta Vaia del 2018. «Nulla è più come prima - ha più volte spiegato l'assessore regionale alla protezione civile, il bellunese Gianpaolo Bottacin - il territorio ha subito un grave impatto. Stiamo facendo molti interventi in termini di paravalanghe e regimazione dei fiumi ma ogni volta che ci sono eventi così importanti le conseguenze possono essere rilevanti». Solo lo scorso 30 luglio sono caduti poco meno di 100 millimetri d'acqua ad Auronzo di Cadore, confermando come il mese di agosto sia il più complicato per la provincia di Belluno sul fronte delle frane causate dal maltempo.

A.Z.

