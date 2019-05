Metà maggio, nevica: strade bloccate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLERTAVENEZIA Una primavera che sembra non arrivare mai. Anche ieri è stata una giornata di passione in tutto il Veneto a causa del maltempo. A partire dalle Dolomiti nuovamente imbiancate, anche se raffiche di vento e violenti temporali si sono avuti in tutta la regione. Neve sulle vette, pioggia a valle, ma soprattutto tanto vento con una frana che incombe in Alpago. Per quanto riguarda la coltre bianca di maggiembre, come ormai è stato ribattezzato questo pazzo mese di primavera, si va dai 16 centimetri di neve fresca caduta in 24 ore a...