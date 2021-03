MESTRE «Sono accusato di aver aiutato degli esseri umani a raggiungere un luogo dove non li attendessero campi di concentramento, torture, sevizie, morte. Lo rivendico davanti a chiunque, sono colpevole fino in fondo di questo». La verità di Luca Casarini in un lungo post su Facebook. L'ex leader delle tute bianche e dei centri sociali del Nordest, armatore della Mare Jonio insieme all'amico e compagno di mille battaglie Giuseppe Caccia, è finito sotto inchiesta dalla procura di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione sulla base di una fattura da 125.000 euro, emessa dalla Idra Social Shipping di Trieste a favore della Maersk Tankers di Copenaghen con causale «per servizi marittimi».

«Dal 2018 - scrive Casarini - la mia vita, per intero, è dedicata a questo: organizzare una nave che faccia soccorso civile in mare, mantenerla, riuscire a farla ripartire ogni volta superando ogni ostacolo che qualcuno ha sempre tentato di mettere. Non c'è nulla di eroico in quello che faccio». Casarini non ci tiene a passare per vittima, perché, scrive, «Sono privilegiato tre volte: la prima perché ho due figli che mi amano. La seconda perché dopo tanti anni di lotte, di errori, di battaglie sono arrivato a toccare una cosa che voi, uomini potenti degli apparati degli Stati, non potrete mai conoscere: cosa può l'amore verso altri esseri umani, che senti come fratelli e sorelle anche se non li hai mai incontrati prima. La terza perché sono circondato da persone meravigliose». Il problema, secondo Casarini, è un altro. «Volete impedire il soccorso in mare e in terra, ma non avete il coraggio di dirlo chiaramente. Ma invece io lo dico chiaramente, subito: rifarei ogni cosa che ho fatto per aiutare persone che chiedono aiuto. E appena potrò tornerò a fare quello che facevo prima, con più forza e con ogni mezzo».

