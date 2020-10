LA PROVOCAZIONE

MESTRE (VENEZIA) La cena slitta alle cinque del mattino e così si pone la questione: che cosa la rende più sicura dalla solita cena in famiglia, alle nove di sera? Con la sua iniziativa provocatoria, accolta con il tutto esaurito, David Marchiori ha voluto sottolineare questa contraddizione. Non era ancora l'alba quando all'Osteria Plip di via San Donà a Mestre sono arrivati il sindaco Luigi Brugnaro con il suo staff, l'assessore Sebastiano Costalonga, il consigliere Gianfranco Bettin ma anche tanti semplici clienti, compresi moglie e marito che volevano festeggiare i 28 anni di matrimonio e due turisti israeliani che solo grazie a questa proposta sono riusciti ad avverare il desiderio di cenare in Italia prima di tornare a casa. Per garantire il distanziamento l'osteria ha da mesi ridotto a 64 il numero massimo di coperti e a poche ore dal lancio dell'iniziativa Marchiori ha dovuto dare lo stop alle prenotazioni. Per l'occasione tutti i dipendenti si sono presentati al lavoro, anche lo studente universitario che di solito lavora solo nel fine settimana.

IL FUORI MENÙ

Il sindaco, che si è goduto la cena passando un paio d'ore di tranquillità al tavolo, ha notato la lavagna del pranzo e ha chiesto un fuori menù, togliendosi lo sfizio del musetto con il cren. «Chiediamo al Governo che riveda il Dpcm e dia fiducia alle persone che hanno investito in sicurezza e che si sono comportate correttamente» ha twittato in diretta, per poi aggiungere: «Vogliamo testimoniare la forza di questi esercenti e la scorrettezza con cui vengono imposte queste manovre. Misure che non coinvolgono solo bar e ristoranti ma anche teatri, cinema, palestre, piscine e altre realtà in cui sono stati fatti importanti investimenti per garantire le misure anticovid. Queste norme dovrebbero essere frutto del dialogo con sindaci e categorie produttive ma il rapporto con il governo si è incrinato. Spero in una retromarcia, nell'interesse di tutti e senza prepotenza. La prudenza è fondamentale ma si può continuare a vivere, rispettando contemporaneamente la salute e l'economia. Noi siamo pronti a collaborare». Anche Gianfranco Bettin, ex presidente della municipalità di Marghera e vicesindaco, esponente storico dell'ambientalismo veneziano e ora consigliere di opposizione, ha voluto supportare l'iniziativa: «Vado spesso alla Plip ma questa volta c'è una ragione in più. Credo sia fondamentale testimoniare quanto sia irrazionale questo dpcm». Alla Plip si è voluto dimostrare che quella delle 5 del mattino, che il nuovo decreto non proibisce, è una cena come un'altra: «Dobbiamo chiudere per questioni di sicurezza sanitaria? Se lo dice la scienza ci può stare e ci dobbiamo adeguare - commenta Marchiori -. Ma il governo, che per mesi ci ha dato indicazioni di sicurezza alle quali ci siamo adeguati, ora ha deciso che il pranzo con i colleghi va bene e la cena in famiglia, al contrario, è pericolosa. Si decida: i ristoranti sono dei luoghi a rischio o sono sicuri? Cosa scatta da rendere una cena alle 20 più pericolosa di questa che abbiamo organizzato alle 5 del mattino?».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA