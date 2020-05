MESTRE Destra e sinistra concordi sulla necessità di porre mano alla sicurezza e alla rinascita di Porto Marghera. Anzi, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martrella, l'esplosione di ieri «dovrà segnare uno spartiacque definitivo per l'area industriale: gli strumenti per la svolta ci sono, anche facendo leva sulla scelta dal Governo di istituire una Zona Logistica Semplificata, concreta occasione di rilancio economico dell'area. È necessario e dunque possibile avviarsi verso un percorso di innovazione tecnologica e di futuro green».

E il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro (in foto), recatosi ieri mattina sul posto dell'incidente, ha ribadito che «per questa realtà ci vuole l'attenzione dell'Italia e dell'Europa. Deve essere garantita la sicurezza, i cittadini devono poter sapere di vivere sicuri. Ora sarà la magistratura a indagare per capire le cause dell'incendio. Ma tutto ciò ci spinge ulteriormente ad aprire un confronto con il sindacato perché dobbiamo accelerare il processo di bonifica e riconversione dell'area di Porto Marghera».

L'altro sottosegretario veneziano, Pier Paolo Baretta che è anche candidato sindaco di Venezia in competizione con Brugnaro, ritiene necessaria «una conversione industriale e un sistema di allarme per tutta la terraferma veneziana», e in effetti ieri mattina ha funzionato molto meglio il tam tam sui social che i sistemi di allarme istituzionali arrivati in forte ritardo rispetto all'esplosione. «Purtroppo si tratta di un disastro prevedibile - ha continuato il sottosegretario all'Economia -, e avviene a ridosso delle case dove vive la popolazione della terraferma, a pochi chilometri dagli incommensurabili patrimoni artistici veneziani e in un ambiente lagunare delicatissimo. Non può più accadere». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA