L'OPERAZIONE

MESTRE (VENEZIA) Il bomba day sarà domenica 2 febbraio. Tra dieci giorni, quindi, il tempo di fissare tutti i tavoli tecnici per stilare le ordinanze necessarie. Sì, perché per disinnescare l'ordigno bellico trovato il 15 gennaio in un cantiere di Porto Marghera, sarà necessario evacuare tremila persone e bloccare la città per tutta la mattinata: niente auto, niente treni, niente navi, niente aerei per tutta la durata dell'operazione. La prefettura, nell'incontro di ieri con i vertici delle forze dell'ordine nella sala emergenze della caserma dei vigili del fuoco di Mestre, ha stabilito le prime linee guida. Il cosa, come e dove, però, intanto è già stato deciso. Il piano è imponente, e non potrebbe essere altrimenti considerando le dimensioni (e la pericolosità) della bomba. Gli artificieri del Genio guastatori di Legnago, che la settimana scorsa hanno esaminato l'ordigno nel corso di uno scrupoloso sopralluogo, hanno stabilito un raggio di azione di 1.813 metri. Un perimetro che dovrà essere quindi sgomberato per ragioni di sicurezza. Si comincerà a far evacuare i residenti delle zone di viale San Marco, via Forte Marghera e via Vespucci, tra le 6 e le 7.30. Poi si partirà con le operazioni di disinnesco. Gli artificieri si sono dati un massimo di quattro ore, anche se l'operazione di despolettamento mediamente dura circa due ore e mezzo. Meglio, però, tenersi larghi ed evitare complicazioni. Spetterà al nucleo guastatori del Genio di Legnago rendere inerte l'ordigno, una bomba americana da aereo della seconda guerra mondiale del peso di 500 libbre (226 chili, 129 di tritolo). Una volta resa inoffensiva, verrà consegnata agli artificieri militari della Marina che avranno il compito di portarla attraverso il canale dei Petroli, e poi fuori dalle bocche di porto di Malamocco, per farla brillare in mare aperto. Nel frattempo, la città dovrà rimanere immobile: navigazione, il traffico dei treni e delle auto sul ponte della Libertà si fermeranno. Anche il traffico aereo dovrà essere limitato (o comunque regolamentato) visto che la rotta della nave che salperà da porto Marghera si interseca con le linee del Marco Polo. La stima è di avere un blocco totale dei mezzi e della circolazione dalle 6 alle 13.

Intanto, nei prossimi dieci giorni, continuerà il presidio in cantiere. Le forze dell'ordine, su disposizione della prefettura, hanno organizzato un picchetto h24, recintando l'area e impedendo l'accesso a persone e mezzi.

I PRECEDENTI

Quella di porto Marghera è solo l'ultima di una lunga serie di bombe d'aereo da 500 libbre rinvenute in zona, eredità dei bombardamenti degli anni 40 in città. Nel marzo del 2010, ne venne trovata una identica in zona industriale a Marghera, dietro al Vega (a 500 metri, quindi, da quest'ultima), nel 2011 altre due in via Ca' Marcello (aprile) e all'isola delle Tresse (ottobre).

Davide Tamiello

