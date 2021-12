«Le tempistiche fissate dalla legge per la riduzione delle quote nel capitale di Bankitalia sono troppo strette. In Parlamento c'è una proposta di legge che eleva dal 3 al 5% per il livello delle partecipazioni, ma credo che un punto non abbastanza chiarito sia che sono solo italiani i soggetti che le possono detenere». Lo ha detto ieri il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, parlando al Consiglio nazionale della Fabi. «Questo vincolo dovrebbe essere risolto, perché se i soggetti italiani non hanno risorse per comprare, significa mantenere le quote eccedenti il 3% in capo alle grandi banche senza che possano venderle». Dopo sette anni dall'introduzione del limite legale del 3%, i soci della Banca d'Italia sono ora oltre 170, ma alcuni istituti di credito che avevano nel tempo accumulato quote per effetto delle fusioni nel settore bancario - continuano ad avere quote ampiamente eccedenti il 3%. Le conseguenze di questa situazione di stallo sono rilevanti sia per i quotisti eccedentari sia per l'Erario. Negli ultimi cinque anni, la sterilizzazione del diritto ai dividenti per le quote eccedenti ha infatti comportato mancate cedole per oltre 500 milioni di euro, con un lucro cessante per l'Erario che non può certo applicare imposte su dividendi non percepiti. «Peraltro - ha proseguito Messina - osservo che la gran parte dei soggetti che potrebbero comprare le quote oltre il 3%, oggi fanno investimenti significativi fuori dell'Italia». Ci sono «fondi pensione e associazioni di categoria che gran parte del loro patrimonio lo investono al di fuori del Paese, finanziando soggetti che anche grazie a queste disponibilità si comprano asset in Italia». Si tratta, ha concluso il banchiere, «di un discorso che va oltre le quote di Bankitalia, perché dobbiamo essere sicuri che il risparmio degli italiani venga utilizzato in modo corretto, cercando di tenere il valore e la forza all'interno del nostro Paese».

