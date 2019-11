Messina Denaro, in Veneto i postini del boss mafioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Anche i postini del boss hanno dei trascorsi veneti. E se della tappa trevigiana del ricercato numero uno in Italia, il capo dei capi di mafia Matteo Messina Denaro, vi è traccia solamente nelle dichiarazioni (affidabili o meno lo stabiliranno le indagini degli inquirenti) del collaboratore di giustizia Emanuele Merenda, ex esattore della criminalità organizzata, per i suoi due fiancheggiatori i riscontri sono decisamente più concreti. Da una parte l'imprenditore trapanese Domenico Mimmo Scimonelli, dall'altra il camionista...