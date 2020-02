LE INIZIATIVE

MESTRE L'emergenza Coronavirus fa aguzzare l'ingegno. La Chiesa veneta si organizza per stare vicino ai fedeli in un momento così delicato nel quale la socialità viene messa a dura prova. E proprio mentre il Governatore Luca Zaia rivolge un pensiero al Patriarca, monsignor Francesco Moraglia, i sacerdoti, un po' a macchia d'olio, si stanno organizzando per officiare le cerimonie religiose. «Il mio pensiero - sottolinea il presidente del Veneto - non può che andare al Patriarca di Venezia, a tutti i vescovi e alla chiesa e fedeli del Veneto. Qualcuno dice perché stop alla chiesa e il mercato no. Il problema è che la chiesa è un luogo chiuso e frequentato da persone con l'età più a rischio per contagio. A me spiace moltissimo, ma la decisione l'abbiamo presa all'unanimità con tutte le Regioni interessate. Adesso cercheremo di capire per la prossima domenica cosa accadrà».

IL SANTO IN STREAMING

Intanto i sacerdoti delle Diocesi venete si sono ingegnati da par loro. Come dire le vie del Signore, è ben noto, sono infinite. E la via telematica si ritaglia un posto d'onore. In questo tempo di Quaresima & Coronavirus, la Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova si affida alla messa in streaming a porte chiuse per restare unita ai devoti. La funzione è stata celebrata in diretta web dalla Tomba del Santo, ieri alle 19 esatte, dopo l'orario di chiusura del santuario, senza pubblico per rispettare le disposizioni per il contenimento dell'epidemia. A officiarla i frati francescani conventuali, rivolti alla telecamera e ripresi, tutto visibile sul portale Santantonio.org. La decisione è stata presa dai religiosi per continuare a dare conforto ai molti fedeli. Fino al 1 marzo il Santo durante il giorno rimane aperto, ma a scartamento ridotto come non succedeva dai tempi di Napoleone: sospese messe festive e feriali, comprese quelle di oggi Mercoledì delle Ceneri, confessioni, benedizioni, adorazione eucaristica.

CORTINA MESSA VIA RADIO

Anche nel Bellunese è emergenza. Sulle porte della basilica minore dei santi Filippo e Giacomo, a Cortina, ci sono due lettere affisse. C'è il messaggio di monsignor Renato Marangoni, vescovo di BellunoFeltre, che spiega le ragioni per cui si è stabilito di non celebrare la messa per tutti i fedeli. Accanto la lettera del parroco decano don Ivano Brambilla, che conforta i suoi parrocchiani avvisandoli che la messa del Mercoledì delle ceneri arriverà oggi, alle 18, nelle case degli ampezzani tramite Radio Cortina. Lo stesso accadrà per la messa delle 10.30 di domenica 1 marzo.

CERIMONIE VIA FACEBOOK

In Polesine invece ci si affida a Facebook. È il caso di don Fabio Finotello, parroco di San Vigilio e Valliera, che da ieri sera, ha celebrato via internet l'Eucarestia e l'ha postata in video live sul suo profilo. «È possibile - spiega - unirsi nella preghiera e nella comunione spirituale. È possibile unirsi spiritualmente alla messa da casa rimanendo in preghiera. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dai fedeli che hanno ringraziato il sacerdote per il dono. La prima messa in diretta Facebook era comunque andata in onda nella serata di lunedì. Via Facebook anche alcune parrocchie dell'area di Vittorio Veneto e di Godega di Sant'Urbano). Stasera la messa del Mercoledì delle Ceneri sarà celebrata alle 20 nell'oratorio di San Giuseppe a Pianzano.

(hanno collaborato Federica Cappellato, Marco Dibona e Guido Fraccon)

© RIPRODUZIONE RISERVATA