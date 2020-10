LA CURIOSITÀ

ROMA Andate in pace e igienizzatevi sempre le mani. Le celebrazioni liturgiche nelle parrocchie sono tornate ad essere delle sorvegliate speciali per via della ripresa dei contagi che viaggiano veloci. L'accordo che è stato appena raggiunto tra la Cei e le autorità italiane, contenuto negli allegati del Dpcm con la nuova stretta, grosso modo ricalca le indicazioni di maggio, con qualche raccomandazione in più, proprio per limitare al massimo i rischi di coloro che vanno a messa.

Distanze sociali da rispettare (e far rispettare), obbligo della mascherina, niente segno della pace così sono vietati i capannelli fuori dalla chiesa. Ai sacerdoti viene richiesta la massima attenzione soprattutto al momento della distribuzione della particola consacrata. Ecco che dovranno avere i guanti di lattice, non toccare i fedeli, igienizzarsi le mani con il gel e indossare la mascherina «avendo la massima attenzione di coprire il naso e la bocca».

Restano in piedi tutti i divieti già noti: niente acqua nelle acquasantiere, le offerte si raccolgono solo tramite contenitori collocati all'ingresso, niente cori (al limite un organista) e avere grande cura a igienizzare la chiesa e la canonica al termine di ogni celebrazione con «pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica». Insomma, per i parroci, si presenta un gran lavoro al quale si aggiunge anche la determinazione del tetto massimo di fedeli consentiti. Un cartello ben visibile dovrà essere affisso sul portone.

Rosario Dimito

Franca Giansoldati

