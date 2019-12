Mes, scontro Pd-M5S Conte: governo saldo Ma Di Maio: rinviamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA La battaglia sul Fondo Salva Stati ormai si combatte sul fronte delle parole e non più dei fatti concreti. Il Pd, con il ministro Dario Franceschini e il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, ieri hanno cercato di fermare la deriva delle polemiche sottolineando che «è in gioco la credibilità dell'Italia».Anche il premier Conte, che domani sarà alla Camera e al Senato, invita a togliere di mezzo le «chiacchiere perché il governo è saldo».Ma la risposta di M5s è stizzita: Di Maio ribadisce di non volersi piegare «a...