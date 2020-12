LA GIORNATA

ROMA Superato a fatica lo scoglio della riforma del Mes (solo 297 sì alla Camera, e al Senato via libera con 159 a favore, 129 contrari e 4 astenuti), ora il premier Conte si trova costretto a rimuovere un macigno ancora più grande. Sul tema del Recovery plan il governo rischia infatti di schiantarsi. Ieri niente Cdm («Ci hanno provato ma noi abbiamo detto di no», rivendicano da Iv) e nessun chiarimento tra il presidente del Consiglio e Renzi. Anzi è finita con quest'ultimo osannato da tutto il centrodestra in Aula. Un vero e proprio show quello del senatore di Rignano, con applausi bipartisan, da Salvini al dem Zanda: «Bisogna ha detto rivolgendosi al premier - dirsi le cose in faccia, ora o mai più. Mettiamo le nostre poltrone a disposizione, non scambieremo il nostro sì al governo» sulla cabina di regia «con uno strapuntino o un posto a tavola».

LA MEDIAZIONE

Sulla task force che dovrà coordinare i progetti dei fondi Ue Conte e Gualtieri sono disponibili a mediare, a modificare il decreto, a patto che resti una struttura agile. Ma Iv non ci sta, vuole lo stralcio della norma: «Non si può sostituire il governo». E in questa battaglia ha al suo fianco, un passo più indietro il Pd ma anche M5S, seppur defilato. Il capogruppo dem alla Camera Delrio è durissimo: «Conte sia umile come Papa Francesco. Ascolti parti sociali ed enti locali, no a commissariare il Parlamento». «Aspettiamo la proposta del governo», rilancia Marcucci al Senato.

L'ultimatum di Renzi a Conte sul Recovery plan ha di fatto oscurato la spaccatura nel Movimento 5Stelle sulla riforma del Mes. A dire no alla Camera sono stati in tredici (Berardini, Cabras, Colletti, Corda, Costanzo, De Girolamo, Forciniti, GIuliodori, Lapia, Maniero, Sapia, Spessotto, Vallascas, altri 10 non hanno votato la risoluzione della maggioranza). Toni durissimi da parte dei dissidenti: «E' stata una Caporetto, Crimi si dimetta», l'accusa del pentastellato Raduzzi. «Col sì portate in Italia una bomba a orologeria», quella di Lapia. Fronda anche a palazzo Madama dove sono venuti a mancare 11 voti (4 erano assenti). «Stiamo armando la mano che potrebbe colpirci», ha detto il senatore Crucioli che al pari della Granato ha votato in dissenso, mentre altri come Corrado, Angrisani, Trentacoste e Morra si sono smarcati.

SANZIONI AI DISSIDENTI

Ora chi non si è allineato alla linea rischia sanzioni disciplinari. «Il Codice etico è chiaro, si parla di rispetto del principio democratico di maggioranza, chi ha votato contro si prende le sue responsabilità», sottolinea il capo politico Crimi. Chi ha votato contro dunque potrebbe essere espulso. «Un comportamento inqualificabile. Dovrebbero mettersi fuori da soli», la linea dei vertici. «Chi ha votato no alla risoluzione della maggioranza non ha capito che oggi è arrivato il certificato di morte del Mes», sostiene il capogruppo M5S al Senato Licheri. I numeri per dare l'ok a utilizzare quei fondi per la sanità non ci sono, gli stessi dem ormai ne sono consapevoli.

IL CENTRODESTRA

Fibrillazioni anche nel centrodestra. In 12 di FI non erano presenti a Montecitorio ma in realtà si sono smarcati sul serio solo Brunetta e Polverini non partecipando al voto, così come ha fatto l'azzurro Cangini al Senato. «M5S=Mes», l'ironiagrida con sarcasmo Fdi. «Noi compatti», rivendica Berlusconi. E Salvini: «Il Mes è un Robin Hood al contrario». Per fortuna dei rosso-gialli la ratifica del trattato del Mes in Parlamento non dovrebbe arrivare prima di marzo. Occorrerà capire se l'appello rilanciato da Conte alla sua maggioranza verrà accolto: «Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue», ha spiegato. «Sono tranquillo», ha detto uscendo dal Senato. «Poteva dire sereno», il commento sarcastico di un renziano.

Emilio Pucci

