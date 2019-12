Mes, Conte incassa l'ok Ma tre M5S verso la Lega Di Maio: i pm indaghino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA La missione impossibile di far cadere il governo rossogiallo prima di Natale era obiettivamente difficile. Il centrodestra le ha provate tutte facendo emergere alla luce anche quattro senatori M5S che hanno votato contro la mozione di maggioranza sul Mes (il Fondo Salva Stati dell'Ue) ma il governo non ha mai corso reali pericoli visto che alla Camera la maggioranza ha raccolto 291 si contro 221 no e al Senato (nonostante svariate assenze 165 si, quattro oltre il minimo). La mozione approvata impegna il governo a firmare il...